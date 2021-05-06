В Україну активніше закидають диверсантів, – заступник глави МВС

Євгеній Єнін заявив, що правоохоронці фактично щодня затримують осіб, яких обґрунтовано можна підозрювати у колабораціонізмі або пособництві Росії.



Про це він повідомив у ефірі телемарафону 22 квітня, передає



"За наявною у нас інформацією, ворог активізував закидання потенційних диверсантів, зокрема й з-поміж членів так званих ПВК, на територію України з метою вчинення диверсій і терактів. Саме тому наголошую на потребі пильності та спостережливості", – сказав він.



Євгеній Єнін сподівається, що пасхальні свята пройдуть максимально мирно та спокійно й вдасться уникнути можливих провокацій. За його словами, забезпечення громадської безпеки під час релігійних свят є одним із пріоритетних напрямків діяльності співробітників правоохоронних органів.



"Поліція нестиме посилену службу в зв'язку зі святами. Хотів би закликати всіх до дотримання режиму комендантської години і так само дослухатися до сирени, яка може сповіщати про повітряну тривогу, навіть попри триваючу Службу Божу", – наголосив заступник глави МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник глави МВСзаявив, що правоохоронці фактично щодня затримують осіб, яких обґрунтовано можна підозрювати у колабораціонізмі або пособництві Росії.Про це він повідомив у ефірі телемарафону 22 квітня, передає 24 канал. "За наявною у нас інформацією, ворог активізував закидання потенційних диверсантів, зокрема й з-поміж членів так званих ПВК, на територію України з метою вчинення диверсій і терактів. Саме тому наголошую на потребі пильності та спостережливості", – сказав він.Євгеній Єнін сподівається, що пасхальні свята пройдуть максимально мирно та спокійно й вдасться уникнути можливих провокацій. За його словами, забезпечення громадської безпеки під час релігійних свят є одним із пріоритетних напрямків діяльності співробітників правоохоронних органів."Поліція нестиме посилену службу в зв'язку зі святами. Хотів би закликати всіх до дотримання режиму комендантської години і так само дослухатися до сирени, яка може сповіщати про повітряну тривогу, навіть попри триваючу Службу Божу", – наголосив заступник глави МВС.

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