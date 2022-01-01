Добрі новини від ВолиньPost за 22 квітня
Сьогодні, 21:50
П'ятдесят восьма доба війни минає, а ми продовжуємо боротися, працювати та готуватися до великого свята. І, звісно, на інформаційному фронті – не без добрих новин.
Інформаційне агентство ВолиньPost щодня готує таку позитивну рубрику, аби ви не втрачали бойовий дух і пам'ятали, що перемога незабаром!
Сьогодні, 22 квітня, нагадаємо вам про таке:
Волинські студенти та викладачі виготовляють сонячні «зарядки» для гаджетів солдатів
Йдеться про власноруч зроблені сонячні панелі, які здатні заряджати до чотирьох пристроїв одночасно. Деякі складові приладів купували, а деякі – виготовляли на своєму 3D-принтері.
Такі пристрої дозволять солдатам підзаряджати свої ґаджети впродовж усього світлового дня, адже навіть у приміщенні прилад показує високу продуктивність.
838 танків та 21 тисяча солдатів: втрати російських окупантів станом на 22 квітня
Добра статистика для кожного українця! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 838 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2162 од,
- артилерійських систем – 397 од,
- РСЗВ - 138 од,
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 176 од,
- гелікоптерів – 153 од,
- автомобільної техніки - 1523 од,
- кораблів/катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,
- спеціальної техніки – 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
У волинському місті зносять пам'ятник радянським танкістам. ВІДЕО
На Волині декомунізація триває. Сьогодні у Володимирі, на вулиці Устилузькій, демонтували пам’ятник воїнам-танкістам.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
На Харківщині ЗСУ знищили три реактивні системи залпового вогню окупантів
Українські прикордонники отримали інформацію про місця перебування російських реактивних систем залпового вогню та ППО. Координати вони передали побратимам із ЗСУ. Згодом туди вдарили і знищили чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО!
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Функціонування такого університету в області дасть можливість волинським абітурієнтам та студентам на місці здобувати освіту в одному із кращих університетів внутрішніх справ України.
«Доки над гордим Азовом сонце встає»: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя
Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості - про стійкість Східного Форпосту України - міста Маріуполь завдяки його оборонцям.
Аби послухати пісню, натисніть на заголовок
«Русскій воєнний корабль... ВСЬО»: «Укрпошта» показала нову марку
Тираж поштової марки «Русскій воєнний корабль... ВСЬО» або «Russian Warship… DONE» становитиме 5 мільйонів примірників, а однойменного конверта — 1 мільйон. Як і першу версію, марку можна буде надсилати по Україні та за кордон: вона також матиме український та міжнародний номінал.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost щодня готує таку позитивну рубрику, аби ви не втрачали бойовий дух і пам'ятали, що перемога незабаром!
Сьогодні, 22 квітня, нагадаємо вам про таке:
Волинські студенти та викладачі виготовляють сонячні «зарядки» для гаджетів солдатів
Йдеться про власноруч зроблені сонячні панелі, які здатні заряджати до чотирьох пристроїв одночасно. Деякі складові приладів купували, а деякі – виготовляли на своєму 3D-принтері.
Такі пристрої дозволять солдатам підзаряджати свої ґаджети впродовж усього світлового дня, адже навіть у приміщенні прилад показує високу продуктивність.
838 танків та 21 тисяча солдатів: втрати російських окупантів станом на 22 квітня
Добра статистика для кожного українця! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 838 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2162 од,
- артилерійських систем – 397 од,
- РСЗВ - 138 од,
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 176 од,
- гелікоптерів – 153 од,
- автомобільної техніки - 1523 од,
- кораблів/катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,
- спеціальної техніки – 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
У волинському місті зносять пам'ятник радянським танкістам. ВІДЕО
На Волині декомунізація триває. Сьогодні у Володимирі, на вулиці Устилузькій, демонтували пам’ятник воїнам-танкістам.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
На Харківщині ЗСУ знищили три реактивні системи залпового вогню окупантів
Українські прикордонники отримали інформацію про місця перебування російських реактивних систем залпового вогню та ППО. Координати вони передали побратимам із ЗСУ. Згодом туди вдарили і знищили чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО!
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Функціонування такого університету в області дасть можливість волинським абітурієнтам та студентам на місці здобувати освіту в одному із кращих університетів внутрішніх справ України.
«Доки над гордим Азовом сонце встає»: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя
Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості - про стійкість Східного Форпосту України - міста Маріуполь завдяки його оборонцям.
Аби послухати пісню, натисніть на заголовок
«Русскій воєнний корабль... ВСЬО»: «Укрпошта» показала нову марку
Тираж поштової марки «Русскій воєнний корабль... ВСЬО» або «Russian Warship… DONE» становитиме 5 мільйонів примірників, а однойменного конверта — 1 мільйон. Як і першу версію, марку можна буде надсилати по Україні та за кордон: вона також матиме український та міжнародний номінал.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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