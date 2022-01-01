На Сході ЗСУ знищили склад із боєприпасами ворога

На Сході ЗСУ знищили склад із боєприпасами ворога
Українські захисники продовжують стримувати агресора та завдають їм нищівних втрат. Так, наші ЗСУ за добу знищили ворожий склад із боєприпасами та понад сотню окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбуці.

Водночас російські війська сьогодні, 22 квітня, здійснили 3 атаки.

Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки окупантів. Відтак, наші воїни знищили склад із паливом та боєприпасами ворога.

Також українські війська ліквідували близько 130 загарбників. Наразі тривають бої.

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Теги: Схід, втрати ворога, війна
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