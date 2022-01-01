У Байдена заявили, що найближчі чотири тижні в Україні будуть вирішальними

У Байдена заявили, що найближчі чотири тижні в Україні будуть вирішальними
Американські чиновники бачать два варіанти розвитку подій війни в Україні.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела, передає ТСН.

Так, а адміністрації президента США Джо Байдена очікують, що війна в Україні буде довгою і виснажливою. За їхніми словами, для підтримки українських військових важливо надати якомога більше нових озброєнь, включно з далекобійною артилерією і радарами для контрбатарейної боротьби. Американські чиновники впевнені, що це допоможе відбити новий російський наступ на Донбасі.

На думку представників адміністрації Байдена, у війні в Україні можливі два варіанти розвитку подій. Перший – якщо Росія зможе прорватися на схід, у президента Володимира Путіна буде більше шансів піднести війну в Україні як успіх і тоді він може використовувати Донбас як важіль тиску в будь-яких переговорах.

Другий розвиток подій – якщо ЗСУ зупинять російський наступ на Донбасі, перед Путіним постане жорсткий вибір: скерувати більше бойових можливостей на війну, яка може затягнутися на роки, або ж серйозно вести переговори про мир.

Співрозмовники видання зазначають, що перший варіант може означати повну мобілізацію в Росії, що є великим політичним ризиком для очільника Кремля.

За інформацією видання, у Пентагоні впевнені, що за наявності необхідної зброї і збереження високого морального духу, ЗСУ можуть не тільки зупинити просування російських військ, але й відкинути їх назад.

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Теги: США, війна, прогнози щодо війни
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