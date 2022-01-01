«Їхня мрія – вкрасти унітаз і померти», – Зеленський про російських військових

«Їхня мрія – вкрасти унітаз і померти», – Зеленський про російських військових
Володимир Зеленський звернувся до українського народу та підбив підсумки 58 дня повномасштабної війни проти російських загарбників.

Президент України підкреслив, що у найтрагічніший для всіх християн день – Страсну п’ятницю, в день коли, здавалося б, смерть перемогла, але всі надіються на воскресіння та перемогу життя над смертю.

«Росія принесла в Україну смерть. Після 8 років війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю, позбавити українців права на життя. Якими б не були жорстокоми битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це базовий елемент нашої культури. Можливо в сучасній російській культурі цього вже не існує, бо щоб зробити все, що вони зробили проти українців, у наших містах – треба вбити в собі людину. Людина будь-якої віри просто не може такого зробити», - сказав президент.

Володимир Зеленський подякував британським партнерам за символічне рішення – повернення дипломатичного представництва в Київ. Велика Британія стала 21 країною, чиї дипломати повернулися до Києва.

«Сьогодні з посиланням на російських військових була поширена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону з Молдовою, бо ніби-то там порушуються права російськомовних. Хоча, територія, на якій Росії варто попіклуватися про права російськомовних – це сама Росія, де немає свободи слова, свободи вибору, права на власну думку, де процвітає бідність і де людське життя нічого не варто, аж настільки, що вони їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Раніше говорили: «Побачити Париж і померти», а від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія – вкрасти унітаз і померти. Це тільки підтверджує, що російське вторгнення в Україну передбачалося як початок, а далі вони хочуть захопити інші країни. Усі народи, які так само, як ми вірять у перемогу життя над смертю мають так само боротися і допомагати нам», - сказав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, для України завданням №1 є забезпечення військових зброєю і подякував усім іноземним партнерам, які почули українців і передають необхідне. Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні вдалося розмінувати 184 населені пункти, які звільнені від окупантів, у 96 пунктів за добу повернули автомобільне сполучення, у 183 пункти повернули роботу АЗС, у 90 населених пунктів повернули електропостачання.
«Вірю, що таке повернення відбудеться і на півдні та сході України, в усіх районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування та смерть», - сказав Володимир Олександрович.


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Теги: Володимир Зеленський, війна, відеозвернення
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