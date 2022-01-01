На Херсонщині знищили командний пункт росіян, в якому були 50 старших офіцерів, – Арестович





Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, - пише



"Ми накрили передовий командний пункт армійського рівня на Херсонщині. Це крутіше Чорнобаївки буде... Дуже добре влучили. Там було близько 50 російських старших офіцерів. Доля їхня невідома, але вибухало довго. Доля їхня невідома, але, гадаю, сумна. Чи не додався до мартиролога ще один командувач армією разом з начальником штабу, заступниками тощо", – сказав Арестович.



Він назвав це "дуже великим успіхом".



"Ми, так би мовити, підняли келихи за упокій душ", – сказав він.



18 березня ЗСУ завдали чергового удару по аеродрому в Чорнобаївці. За інформацією Арестовича, було знищено передовий командний пункт 8 загальновійськової армії південного військового округу РФ. "За попередньою інформацією, командувач цієї армії загинув", – сказав він тоді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники на Херсонщині завдали удару по передовому командному пункту російської армії, в якому перебували близько 50 старших офіцерів, зокрема, можливо, командувач армії.Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник голови Офісу президента, - пише Ліга.net. "Ми накрили передовий командний пункт армійського рівня на Херсонщині. Це крутіше Чорнобаївки буде... Дуже добре влучили. Там було близько 50 російських старших офіцерів. Доля їхня невідома, але вибухало довго. Доля їхня невідома, але, гадаю, сумна. Чи не додався до мартиролога ще один командувач армією разом з начальником штабу, заступниками тощо", – сказав Арестович.Він назвав це "дуже великим успіхом"."Ми, так би мовити, підняли келихи за упокій душ", – сказав він.18 березня ЗСУ завдали чергового удару по аеродрому в Чорнобаївці. За інформацією Арестовича, було знищено передовий командний пункт 8 загальновійськової армії південного військового округу РФ. "За попередньою інформацією, командувач цієї армії загинув", – сказав він тоді.

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