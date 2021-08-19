На луцькому ринку перевірили якість «молочка» та ранньої городини. ВІДЕО
Сьогодні, 01:26
У Луцьку лаборанти перед Великоднем перевіряли якість молочної та рослинної продукції, яку продають на ринку.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на завідувачку відділу регіональної держлабораторії Державної служби України з питань безпечності та якості харчових продуктів Інну Вакульчук.
В місті є п'ять лабораторій Держпродспоживслужби. Одна з них – на Центральному ринку. Для дослідження працівники лабораторії беруть зразки у продавців.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Центральний ринок
Продавчиня Ірина Савчук розповіла, приїхала з села Тарасове, продає городину. "Правильно, хай беруть, то ж воно треба, бо з нинішньою екологією..., дітям усе, в нас то некроплене, все в теплицях, діти допомагають", – каже жінка.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Ірина Савчук
Відібрані зразки городини перевіряють в лабораторії на вміст нітратів. Спершу продукт перетирають на однорідну масу.
У редисці, яку досліджували, вміст нітратів – у нормі.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Зразок подрібненої редиски
У цій же лабораторії перевіряють домашні молочні продукти.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
"Якщо сметана рідка, то можуть додавати крохмаль, або соду, якщо кисла, але маємо такий реактив, і ми соду виявляємо. Видає на табло показники сухої речовини, жиру, щільності молока й чи є вміст води", – розповіла провідна лікарка лабораторії Євгенія Сасовська.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Дослідження молочних продуктів
Після отримання результатів лаборанти видають експертний висновок, який продавці зберігають на торговому місці, щоб побачити результати могли і покупці.
Суспільне також поспілкувалося з покупцями Центрального ринку і розпитало, як вони обирають якісні продукти і чи зважають на наявність у продавців експертних висновків з результатами лабораторних досліджень.
З початку цього року лабораторні дослідження в Луцьку не показали порушення норм якості, – розповіла завідувачка відділу регіональної держлабораторії Інна Вакульчук. Каже: торік було два випадки порушень якості, таку продукцію знімають з продажу.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на завідувачку відділу регіональної держлабораторії Державної служби України з питань безпечності та якості харчових продуктів Інну Вакульчук.
В місті є п'ять лабораторій Держпродспоживслужби. Одна з них – на Центральному ринку. Для дослідження працівники лабораторії беруть зразки у продавців.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Центральний ринок
Продавчиня Ірина Савчук розповіла, приїхала з села Тарасове, продає городину. "Правильно, хай беруть, то ж воно треба, бо з нинішньою екологією..., дітям усе, в нас то некроплене, все в теплицях, діти допомагають", – каже жінка.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Ірина Савчук
Відібрані зразки городини перевіряють в лабораторії на вміст нітратів. Спершу продукт перетирають на однорідну масу.
У редисці, яку досліджували, вміст нітратів – у нормі.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Зразок подрібненої редиски
У цій же лабораторії перевіряють домашні молочні продукти.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
"Якщо сметана рідка, то можуть додавати крохмаль, або соду, якщо кисла, але маємо такий реактив, і ми соду виявляємо. Видає на табло показники сухої речовини, жиру, щільності молока й чи є вміст води", – розповіла провідна лікарка лабораторії Євгенія Сасовська.
На ринку у Луцьку перевірили якість молочних та рослинних продуктівСуспільне Волинь
Дослідження молочних продуктів
Після отримання результатів лаборанти видають експертний висновок, який продавці зберігають на торговому місці, щоб побачити результати могли і покупці.
Суспільне також поспілкувалося з покупцями Центрального ринку і розпитало, як вони обирають якісні продукти і чи зважають на наявність у продавців експертних висновків з результатами лабораторних досліджень.
З початку цього року лабораторні дослідження в Луцьку не показали порушення норм якості, – розповіла завідувачка відділу регіональної держлабораторії Інна Вакульчук. Каже: торік було два випадки порушень якості, таку продукцію знімають з продажу.
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