23 квітня на Волині: гортаючи календар

23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження екс-депутат Волинської обласної ради, ексголова Промівської ОТГ Євгеній Недищук (на фото).

Також день народження 23 квітня у депутата Ковельської районної ради ІV скликання Андрія Мигулі, журналістів Віктора Макарова та Сергія Шинкаря.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Максим, Федір.

Бажаємо міцного здоров’я, довголіття і успіхів у роботі.

23 квітня 2000 року відкрили пам'ятний знак заступнику і покровителю Луцька Святому Миколаю біля будівлі Луцької міської ради.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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