Повідомили причину падіння АН-26 на Запоріжжі

Повідомили причину падіння АН-26 на Запоріжжі
Стала відома причина падіння українського літака Ан-26 на території Запорізької області.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, 22 квітня о 09:00 ранку в районі села Михайлівки Запорізького район області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

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Теги: Ан-26, Україна, війна
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