Повідомили причину падіння АН-26 на Запоріжжі





Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.



Нагадаємо, 22 квітня о 09:00 ранку в районі села Михайлівки Запорізького район області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.



В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стала відома причина падіння українського літака Ан-26 на території Запорізької області.Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.Нагадаємо, 22 квітня о 09:00 ранку в районі села Михайлівки Запорізького район області, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

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