Чехія хоче замінити Росію в Раді ООН з прав людини





Про це повідомляє



Видання уточнює, що про подання офіційної заявки вже відзвітувало чеське МЗС.



"Чехія хоче замінити Росію в раді, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом для чеського уряду", - повідомили у МЗС.



Нагадаємо, 7 квітня 24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.



При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.



Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чехія хоче замінити РФ в Раді ООН з прав людини. Прага вже подала відповідну кандидатуру до ООН.Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.Видання уточнює, що про подання офіційної заявки вже відзвітувало чеське МЗС."Чехія хоче замінити Росію в раді, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом для чеського уряду", - повідомили у МЗС.Нагадаємо, 7 квітня 24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

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