Канада відправила в Україну важку артилерію

Канада відправила в Україну важку артилерію
Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Оттава відправила в Україну всього чотири гаубиці. У Канади їх всього 37, гаубиці були закуплені під час Афганської війни. Раніше США відправили в Україну 18 гармат такого ж типу і найближчим часом відправлять ще 72 штуки.

Гаубиця M777 здатна стріляти різними типами снарядів дальністю до 40 км, в тому числі реактивними та з наведенням по GPS. За даними канадської преси, українські військові отримають снаряди й цього високоточного типу, кожен з них коштує по 112 тис.доларів США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Канада, війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Канада відправила в Україну важку артилерію
Сьогодні, 06:27
Чехія хоче замінити Росію в Раді ООН з прав людини
Сьогодні, 05:24
У звільненому селі на Харківщині знайшли закатовані та спалені тіла мирних мешканців
Сьогодні, 04:28
Повідомили причину падіння АН-26 на Запоріжжі
Сьогодні, 02:43
На луцькому ринку перевірили якість «молочка» та ранньої городини. ВІДЕО
Сьогодні, 01:26
Схожі новини
Канада постачатиме Україні бронетехніку Канада постачатиме Україні бронетехніку
03 липень, 2019, 06:23
У звільненому селі на Харківщині знайшли закатовані та спалені тіла мирних мешканців У звільненому селі на Харківщині знайшли закатовані та спалені тіла мирних мешканців
Сьогодні, 04:28
Повідомили причину падіння АН-26 на Запоріжжі Повідомили причину падіння АН-26 на Запоріжжі
Сьогодні, 02:43
На Херсонщині знищили командний пункт росіян, в якому були 50 старших офіцерів, – Арестович На Херсонщині знищили командний пункт росіян, в якому були 50 старших офіцерів, – Арестович
Сьогодні, 00:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Канада відправила в Україну важку артилерію
Сьогодні, 06:27
 0
Чехія хоче замінити Росію в Раді ООН з прав людини
Сьогодні, 05:24
 0
У звільненому селі на Харківщині знайшли закатовані та спалені тіла мирних мешканців
Сьогодні, 04:28
 0
Повідомили причину падіння АН-26 на Запоріжжі
Сьогодні, 02:43
 0
На луцькому ринку перевірили якість «молочка» та ранньої городини. ВІДЕО
Сьогодні, 01:26
 0
Медіа
відео
1/8