Канада відправила в Україну важку артилерію
Сьогодні, 06:27
Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
Оттава відправила в Україну всього чотири гаубиці. У Канади їх всього 37, гаубиці були закуплені під час Афганської війни. Раніше США відправили в Україну 18 гармат такого ж типу і найближчим часом відправлять ще 72 штуки.
Гаубиця M777 здатна стріляти різними типами снарядів дальністю до 40 км, в тому числі реактивними та з наведенням по GPS. За даними канадської преси, українські військові отримають снаряди й цього високоточного типу, кожен з них коштує по 112 тис.доларів США.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
Оттава відправила в Україну всього чотири гаубиці. У Канади їх всього 37, гаубиці були закуплені під час Афганської війни. Раніше США відправили в Україну 18 гармат такого ж типу і найближчим часом відправлять ще 72 штуки.
Гаубиця M777 здатна стріляти різними типами снарядів дальністю до 40 км, в тому числі реактивними та з наведенням по GPS. За даними канадської преси, українські військові отримають снаряди й цього високоточного типу, кожен з них коштує по 112 тис.доларів США.
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