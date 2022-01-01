У звільненому селі на Харківщині знайшли закатовані та спалені тіла мирних мешканців

На Харківщині виявили черговий факт звірств російських окупантів. В Ізюмському районі знайшли закатовані та спалені тіла двох мирних мешканців.Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення с. Гусарівки Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено трупи двох людей - чоловіка та жінки.Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла.Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. У подальшому провадження буде передано до Управління СБУ в Харківській області.