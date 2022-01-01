У звільненому селі на Харківщині знайшли закатовані та спалені тіла мирних мешканців
Сьогодні, 04:28
На Харківщині виявили черговий факт звірств російських окупантів. В Ізюмському районі знайшли закатовані та спалені тіла двох мирних мешканців.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення с. Гусарівки Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено трупи двох людей - чоловіка та жінки.
Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. У подальшому провадження буде передано до Управління СБУ в Харківській області.
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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення с. Гусарівки Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено трупи двох людей - чоловіка та жінки.
Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. У подальшому провадження буде передано до Управління СБУ в Харківській області.
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