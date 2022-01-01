Україні не дадуть гарантій, аналогічних п'ятій статті НАТО, – Джонсон





Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише



За словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи.



Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.).



"Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування забороною і переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.



Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.



За його словами, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.



Також він зазначив, що наступного тижня Великобританія знову відкриє посольство в Києві.



Як повідомляв УНІАН, Україна хоче отримати гарантії безпеки для мирної угоди з Росією. В офісі президента повідомляють, що підписані повинні бути два документи: окремо - гарантії і договір з РФ.



За запропонованою президентом Зеленським формулою, країна-гарант відповідатиме за свій підпис і гарантії для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії.Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії, пише УНІАН з посиланням на Yahoo News.За словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи.Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.)."Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування забороною і переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.За його словами, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.Також він зазначив, що наступного тижня Великобританія знову відкриє посольство в Києві.Як повідомляв УНІАН, Україна хоче отримати гарантії безпеки для мирної угоди з Росією. В офісі президента повідомляють, що підписані повинні бути два документи: окремо - гарантії і договір з РФ.За запропонованою президентом Зеленським формулою, країна-гарант відповідатиме за свій підпис і гарантії для України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію