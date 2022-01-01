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У Каховці росіяни облаштували катівню у відділку поліції

У Каховці росіяни облаштували катівню у відділку поліції
У Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції, де б’ють та піддають тортурам заручників електричним струмом.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації.

Для цього використовується формальний привід - «порушення правопорядку» або «порушення комендантської години».

Біля відділку поліції постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати продукти харчування та речі першої необхідності.

⚡Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють.

Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС.

Такі дії рф є воєнним злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

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Теги: Росія, Україна, війна
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