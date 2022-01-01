Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту, – розвідка





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький,



За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.



У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.



Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.



Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф “москва”, почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.

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