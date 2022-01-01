Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту, – розвідка
Сьогодні, 16:44
Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф “москва”, почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.
У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.
Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.
Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.
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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.
У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.
Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.
Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.
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