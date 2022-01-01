 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту, – розвідка

Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту, – розвідка
Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф “москва”, почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.

У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.

Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.

Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Сьогодні, 16:58
На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ
Сьогодні, 16:15
Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме
Сьогодні, 15:54
Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка
Сьогодні, 15:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Сьогодні, 16:58
Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту, – розвідка
Сьогодні, 16:44
На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ
Сьогодні, 16:15
Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме
Сьогодні, 15:54
Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Сьогодні, 16:58
На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ
Сьогодні, 16:15
Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме
Сьогодні, 15:54
Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка
Сьогодні, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Сьогодні, 16:58
 0
Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту, – розвідка
Сьогодні, 16:44
 0
На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ
Сьогодні, 16:15
 0
Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме
Сьогодні, 15:54
 0
Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8