Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме
Сьогодні, 15:54
Громадський транспорт у Великодню ніч у Луцьку їздити не буде у зв’язку з введеним комендантським часом та задля безпеки жителів міста.
Про це Суспільному телефоном розповів керівник відділу транспорту Луцькради Віктор Главічка.
Зі слів посадовця, храми та церкви є у кожному мікрорайоні міста в пішій доступності.
На Великдень, 24 квітня, тролейбуси та автобуси їздитимуть у режимі вихідного дня до 21:30.
"З ранку та до вечора будуть їздити як маршрутки, так і тролейбуси, але на 30-40 % у меншій кількості. Таке рішення пов'язане з безпекою громадян. Також водіям потрібно встигнути і на АЗС заїхати, і завершити роботу та доїхати додому", – додав посадовець.
У понеділок, 25 квітня, громадський транспорт у Луцьку курсуватиме згідно з графіком робочого дня через скасування вихідного.
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Про це Суспільному телефоном розповів керівник відділу транспорту Луцькради Віктор Главічка.
Зі слів посадовця, храми та церкви є у кожному мікрорайоні міста в пішій доступності.
На Великдень, 24 квітня, тролейбуси та автобуси їздитимуть у режимі вихідного дня до 21:30.
"З ранку та до вечора будуть їздити як маршрутки, так і тролейбуси, але на 30-40 % у меншій кількості. Таке рішення пов'язане з безпекою громадян. Також водіям потрібно встигнути і на АЗС заїхати, і завершити роботу та доїхати додому", – додав посадовець.
У понеділок, 25 квітня, громадський транспорт у Луцьку курсуватиме згідно з графіком робочого дня через скасування вихідного.
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