Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме





Про це Віктор Главічка.



Зі слів посадовця, храми та церкви є у кожному мікрорайоні міста в пішій доступності.



На Великдень, 24 квітня, тролейбуси та автобуси їздитимуть у режимі вихідного дня до 21:30.



"З ранку та до вечора будуть їздити як маршрутки, так і тролейбуси, але на 30-40 % у меншій кількості. Таке рішення пов'язане з безпекою громадян. Також водіям потрібно встигнути і на АЗС заїхати, і завершити роботу та доїхати додому", – додав посадовець.



У понеділок, 25 квітня, громадський транспорт у Луцьку курсуватиме згідно з графіком робочого дня через скасування вихідного.

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