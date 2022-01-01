Російська армія втратила майже 21600 солдатів та 854 танки

Російська армія втратила майже 21600 солдатів та 854 танки
Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила близько 21600 солдатів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,
танків ‒ 854 од,
бойових броньованих машин ‒ 2205 од,
артилерійських систем – 403 од,
РСЗВ - 143 од,
засоби ППО - 69 од,
літаків – 177 од,
гелікоптерів – 154 од,
автомобільної техніки - 1543 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182,
спеціальної техніки - 27,
пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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