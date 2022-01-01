Російська армія втратила майже 21600 солдатів та 854 танки





Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:



особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,

танків ‒ 854 од,

бойових броньованих машин ‒ 2205 од,

артилерійських систем – 403 од,

РСЗВ - 143 од,

засоби ППО - 69 од,

літаків – 177 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки - 1543 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182,

спеціальної техніки - 27,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила близько 21600 солдатів.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,танків ‒ 854 од,бойових броньованих машин ‒ 2205 од,артилерійських систем – 403 од,РСЗВ - 143 од,засоби ППО - 69 од,літаків – 177 од,гелікоптерів – 154 од,автомобільної техніки - 1543 од,кораблі /катери - 8 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182,спеціальної техніки - 27,пускових установок ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються.

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