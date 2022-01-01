Російська армія втратила майже 21600 солдатів та 854 танки
Сьогодні, 10:32
Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила близько 21600 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,
танків ‒ 854 од,
бойових броньованих машин ‒ 2205 од,
артилерійських систем – 403 од,
РСЗВ - 143 од,
засоби ППО - 69 од,
літаків – 177 од,
гелікоптерів – 154 од,
автомобільної техніки - 1543 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182,
спеціальної техніки - 27,
пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,
танків ‒ 854 од,
бойових броньованих машин ‒ 2205 од,
артилерійських систем – 403 од,
РСЗВ - 143 од,
засоби ППО - 69 од,
літаків – 177 од,
гелікоптерів – 154 од,
автомобільної техніки - 1543 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182,
спеціальної техніки - 27,
пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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