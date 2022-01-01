Якої погоди чекати волинянам на Великдень
Сьогодні, 09:57
Цьогоріч на Великдень на Волині синоптики прогнозують прохолодну погоду з невеликим дощем.
Про це Суспільному телефоном розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Надія Голя.
З її слів, така прохолодна, як для цього часу, погода спричинена впливом циклону і пов'язаними з ним атмосферними фронтами та переміщенням холодного повітря.
У суботу, 23 квітня, в області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вранці місцями туман, на ґрунті заморозки, невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Денної пори в області буде від +6°C до +11°C, в Луцьку – від +8°C до +10°C.
На Великдень, 24 квітня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, на поверхні ґрунту вночі та вранці місцями заморозки. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде від 0°C до +5°C, вдень повітря прогріється від 11 до 16 градусів тепла.
"Середньодобова температура в попередні дні була від одного до восьми градусів нижче норми. Температура повітря для цього часу холодніша, ніж зазвичай. В наступні дні, після Великодня, буде трішки тепліше", – додала синоптикиня Надія Голя.
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Про це Суспільному телефоном розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Надія Голя.
З її слів, така прохолодна, як для цього часу, погода спричинена впливом циклону і пов'язаними з ним атмосферними фронтами та переміщенням холодного повітря.
У суботу, 23 квітня, в області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вранці місцями туман, на ґрунті заморозки, невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Денної пори в області буде від +6°C до +11°C, в Луцьку – від +8°C до +10°C.
На Великдень, 24 квітня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, на поверхні ґрунту вночі та вранці місцями заморозки. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде від 0°C до +5°C, вдень повітря прогріється від 11 до 16 градусів тепла.
"Середньодобова температура в попередні дні була від одного до восьми градусів нижче норми. Температура повітря для цього часу холодніша, ніж зазвичай. В наступні дні, після Великодня, буде трішки тепліше", – додала синоптикиня Надія Голя.
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