На Луганщині внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних

Упродовж 22 квітня окупанти найбільше у Луганській області обстрілювали місто Попасна. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних та ще одна людина дістала поранення.Про це повідомив голова Луганської ОВАу Телеграмі.Упродовж 22 квітня російські війська 12 разів обстрілювали житлову інфраструктуру області. У Попасній тривають вуличні бої, а також окупанти постійно обстрілюють багатоповерхівки та приватні будинки. Лише за вчора відбулося 5 артилерійських атак по місту.Ввечері внаслідок обстрілу загинув 66-річний житель Попасної, його дружина дістала поранення. Також ще один чоловік отримав смертельні поранення у місті.Зафіксовані руйнування будинків у Попасній, Лисичанську та Новодружеську.