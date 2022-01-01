На Луганщині внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних
Сьогодні, 08:50
Упродовж 22 квітня окупанти найбільше у Луганській області обстрілювали місто Попасна. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних та ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграмі.
Упродовж 22 квітня російські війська 12 разів обстрілювали житлову інфраструктуру області. У Попасній тривають вуличні бої, а також окупанти постійно обстрілюють багатоповерхівки та приватні будинки. Лише за вчора відбулося 5 артилерійських атак по місту.
Ввечері внаслідок обстрілу загинув 66-річний житель Попасної, його дружина дістала поранення. Також ще один чоловік отримав смертельні поранення у місті.
Зафіксовані руйнування будинків у Попасній, Лисичанську та Новодружеську.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграмі.
Упродовж 22 квітня російські війська 12 разів обстрілювали житлову інфраструктуру області. У Попасній тривають вуличні бої, а також окупанти постійно обстрілюють багатоповерхівки та приватні будинки. Лише за вчора відбулося 5 артилерійських атак по місту.
Ввечері внаслідок обстрілу загинув 66-річний житель Попасної, його дружина дістала поранення. Також ще один чоловік отримав смертельні поранення у місті.
Зафіксовані руйнування будинків у Попасній, Лисичанську та Новодружеську.
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