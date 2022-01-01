Росіяни могли застосувати в Маріуполі сльозогінний газ із хімікатами, – представник США в ОБСЄ

Росіяни могли застосувати в Маріуполі сльозогінний газ із хімікатами, – представник США в ОБСЄ
Сполучені Штати повідомили, що Росія могла застосувати під час штурму в Маріуполі сльозогінний газ із хімічними речовинами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, інформує Укрінформ.

"Наразі ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь. Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - заявив він.

За словами Карпентера, такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час, і про нього вона неодноразово попереджала світ.

"Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні", - додав він.

Очільник місії США в ОБСЄ вказав на важливість того, щоб інформація про ймовірні російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією у рамках Московського механізму ОБСЄ, була передана до "відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та/або міжнародних судів чи трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому.

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Теги: США, ОБСЄ, війна, Маріуполь, хіматака
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