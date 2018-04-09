«Волинський Фаберже» презентував новий шедевр. ВІДЕО

Анатолій Бойко, якого називають «Волинським Фаберже», презентував перед Великоднем нову роботу.



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Як зазначає майстер, ідея виготовити композицію, яка поєднуватиме шкаралупу семи різних пташиних яєць, у нього виникла ще минулого року, адже було цікаво перевершити свою попередню роботу «5 в 1». Всього процес виготовлення зайняв близько пів року.



Для цієї композиції Анатолій Бойко уперше кував металом страусине яйце. Основа композиції – це яйце страуса нанду, відкривши яке натрапляєш на яйце страуса ему, далі йде гусине, качине, велике куряче, яйце молодої курки і перепелине, а в ньому камінець бурштину, як сльоза.



У майстерні пана Анатолія нині майже щодня нові відвідувачі з числа внутрішньо переміщених осіб, які приходять сюди на екскурсію. Тож у книзі відгуків з’являється усе більше дописів від жителів Харкова, Києва та інших міст України. Їм майстер охоче демонструє свої останні роботи, які зробив уже під час війни – чудернацькі завитки з яєчної шкаралупи, які покрутив, як зазначає Анатолій Бойко, з усією злістю до окупантів та композицію-оберіг з гербом та картою України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тричі рекордсмен Книги рекордів Гінеса, майстер з виготовлення унікальних витворів мистецтва з яєчної шкаралупи, якого називають «Волинським Фаберже», презентував перед Великоднем нову роботу.Про це повідомили у пресслужбі Володимирської міської ради.Як зазначає майстер, ідея виготовити композицію, яка поєднуватиме шкаралупу семи різних пташиних яєць, у нього виникла ще минулого року, адже було цікаво перевершити свою попередню роботу «5 в 1». Всього процес виготовлення зайняв близько пів року.Для цієї композиції Анатолій Бойко уперше кував металом страусине яйце. Основа композиції – це яйце страуса нанду, відкривши яке натрапляєш на яйце страуса ему, далі йде гусине, качине, велике куряче, яйце молодої курки і перепелине, а в ньому камінець бурштину, як сльоза.У майстерні пана Анатолія нині майже щодня нові відвідувачі з числа внутрішньо переміщених осіб, які приходять сюди на екскурсію. Тож у книзі відгуків з’являється усе більше дописів від жителів Харкова, Києва та інших міст України. Їм майстер охоче демонструє свої останні роботи, які зробив уже під час війни – чудернацькі завитки з яєчної шкаралупи, які покрутив, як зазначає Анатолій Бойко, з усією злістю до окупантів та композицію-оберіг з гербом та картою України.

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