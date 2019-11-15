У Луцьку патрульні зупинили неповнолітнього керманича, хлопець був нетверезий

У Луцьку патрульні зупинили неповнолітнього керманича, хлопець був нетверезий
Під час нічної зміни, у мікрорайоні Гуща, що у Луцьку, для перевірки документів зупилини авто. Зе кермом транспортного засобу виявився неповнолітній.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області.

Зазначають, що у 16-річного юнака за кермом Alfa Romeo 156 Sport Wagon виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на місці події — 1,03 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.

Відомо також, що на порушника склали адміністративні матеріали, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівку доставили на спецмайданчик.

Рішення у справах — за судом.

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Теги: Нетверезий водій, неповнолітній за кермом, Alfa Romeo
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