У Луцьку патрульні зупинили неповнолітнього керманича, хлопець був нетверезий

Під час нічної зміни, у мікрорайоні Гуща, що у Луцьку, для перевірки документів зупилини авто. Зе кермом транспортного засобу виявився неповнолітній.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області.Зазначають, що у 16-річного юнака за кермом Alfa Romeo 156 Sport Wagon виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на місці події — 1,03 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.Відомо також, що на порушника склали адміністративні матеріали, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівку доставили на спецмайданчик.Рішення у справах — за судом.