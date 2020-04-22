Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок





Про це повдіомляє Держприкордонслужба у



Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.



Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:



– "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;

– "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;

– "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;

– "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;

– "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;

– "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;

– "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.



Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 23 квітня на кордоні утворилися величезні черги на виїзд з Польщі до України.Про це повдіомляє Держприкордонслужба у Telegram Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:– "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;– "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;– "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;– "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;– "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;– "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;– "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

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