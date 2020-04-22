Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок

Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок
Вранці 23 квітня на кордоні утворилися величезні черги на виїзд з Польщі до України.

Про це повдіомляє Держприкордонслужба у Telegram.

Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:

– "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;
– "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
– "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;
– "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
– "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;
– "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;
– "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.

Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

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Теги: Польща, Ягодин, кордон, Волинь
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