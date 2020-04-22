Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок
Сьогодні, 12:32
Вранці 23 квітня на кордоні утворилися величезні черги на виїзд з Польщі до України.
Про це повдіомляє Держприкордонслужба у Telegram.
Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.
Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:
– "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;
– "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
– "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;
– "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
– "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;
– "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;
– "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.
Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повдіомляє Держприкордонслужба у Telegram.
Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.
Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:
– "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;
– "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
– "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;
– "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
– "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;
– "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;
– "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.
Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок
Сьогодні, 12:32
У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: можливі затримки
Сьогодні, 12:10
Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень
Сьогодні, 11:57
У Тернополі водійка «влетіла» у храм і розтрощила майно
Сьогодні, 11:17
Медіа