Українців просять залишатися вдома у Великодню ніч: як триватиме комендантська година у різних областях

Кирило Тимошенко радить українцям підтримати ЗСУ та залишатися вдома у Великодню ніч заради безпеки.



Про це йдеться у його



Під час війни в містах та селищах триває комендантська година.



Сьогодні, 23 квітня, з 19:00 до 05:00 24 квітня Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області закриті для пересування громадян.



У центральній частині України та західних областях комендантська година починається трохи пізніше.



Вінницька, Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівські області та столиця місто Київ закриті з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.



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На Великдень з 05:00 всі українці можуть завітати до храмів своїх міст.



Цього року, як і в попередні роки карантину, богослужіння відбуватимуться онлайн. У суботу о 23:30 кожен охочий може долучитися до богослужіння із Михайлівського Золотоверхого монастиру в ефірі національного марафону єдиних нових.



На Великдень о 7:30 ранку кожен віриянин зможе подивитися онлайн-трансляцію богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі національного марафону єдиних нових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник керівника Офісу Президентарадить українцям підтримати ЗСУ та залишатися вдома у Великодню ніч заради безпеки.Про це йдеться у його відеозверненні Під час війни в містах та селищах триває комендантська година.Сьогодні, 23 квітня, з 19:00 до 05:00 24 квітня Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області закриті для пересування громадян.У центральній частині України та західних областях комендантська година починається трохи пізніше.Вінницька, Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівські області та столиця місто Київ закриті з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.На Великдень з 05:00 всі українці можуть завітати до храмів своїх міст.Цього року, як і в попередні роки карантину, богослужіння відбуватимуться онлайн. У суботу о 23:30 кожен охочий може долучитися до богослужіння із Михайлівського Золотоверхого монастиру в ефірі національного марафону єдиних нових.На Великдень о 7:30 ранку кожен віриянин зможе подивитися онлайн-трансляцію богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі національного марафону єдиних нових.

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