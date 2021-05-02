Українців просять залишатися вдома у Великодню ніч: як триватиме комендантська година у різних областях

Українців просять залишатися вдома у Великодню ніч: як триватиме комендантська година у різних областях
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко радить українцям підтримати ЗСУ та залишатися вдома у Великодню ніч заради безпеки.

Про це йдеться у його відеозверненні.

Під час війни в містах та селищах триває комендантська година.

Сьогодні, 23 квітня, з 19:00 до 05:00 24 квітня Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області закриті для пересування громадян.

У центральній частині України та західних областях комендантська година починається трохи пізніше.

Вінницька, Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівські області та столиця місто Київ закриті з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.

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На Великдень з 05:00 всі українці можуть завітати до храмів своїх міст.

Цього року, як і в попередні роки карантину, богослужіння відбуватимуться онлайн. У суботу о 23:30 кожен охочий може долучитися до богослужіння із Михайлівського Золотоверхого монастиру в ефірі національного марафону єдиних нових.

На Великдень о 7:30 ранку кожен віриянин зможе подивитися онлайн-трансляцію богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі національного марафону єдиних нових.

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Теги: Великдень, українці, Тимошенко, комендантська година, храми, богослужіння
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