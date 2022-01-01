На Херсонщині ліквідували двох російських генералів, – розвідка
Сьогодні, 17:06
Українські військові ліквідували двох російських генералів у Херсонській області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.
Результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано (!), один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований.
Персональні дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.
Результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано (!), один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований.
Персональні дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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