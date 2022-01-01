У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат, – Корнієнко

Олександр Корнієнко сказав, що Віктор Медведчук залишається народним депутатом - у Верховної Ради немає конституційних підстав забирати в цього мандат.



Про це він заявив у ефірі телемарафону, повідомляє



«Мабуть, на жаль, він є народним депутатом. Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний - підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють», - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи є Медведчук наразі народним депутатом.



Водночас перший заступник Голови ВР додав, що «може, Віктор Володимирович і заявку би написав, я думаю, це було б якось з його боку, може там шляхетно чи що, але то вже його справи».



«Все, що ми змогли зробити - ми виключили з комітету його дійсно, це такий символічно важливий крок», - сказав Корнієнко.



Також він поінформував, що нардепи з колишньої фракції «ОПЗЖ утворили групу депутатську і продовжують діяльність у Верховній Раді».



За словами Корнієнка, «частина з них є позафракційними, не всі в ту групу ввійшли, частина ввійшла, може буде ще одна група».



«Є різні думки, є пропозиція їх взагалі якось від політичного життя усунути. Ми зараз з юристами працюємо: чи є такі, можливо, підходи, чи не будуть вони оскаржені в Європейському суді з прав людини. Тому що юридично ці люди не мають ні вироків, ні навіть підозр - просто ми всі розуміємо, що вони так чи інакше могли бути запідозрені в тому, що вони якусь проросійську політику раніше виконували, але зараз ми бачимо, що вони від цього, принаймні публічно, відійшли», - прокоментував Корнієнко.



Стосовно місцевих рад він зауважив, що «там складніша ситуація, тому що багато фракцій і є місцеві ради - близько 40, які можуть втратити повноважність свою і можливість приймати рішення різними кворумами».



«Тому тут питання, і ми над ним зараз працюємо, думаємо», - сказав Корнієнко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший заступник Голови Верховної Радисказав, щозалишається народним депутатом - у Верховної Ради немає конституційних підстав забирати в цього мандат.Про це він заявив у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ «Мабуть, на жаль, він є народним депутатом. Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний - підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють», - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи є Медведчук наразі народним депутатом.Водночас перший заступник Голови ВР додав, що «може, Віктор Володимирович і заявку би написав, я думаю, це було б якось з його боку, може там шляхетно чи що, але то вже його справи».«Все, що ми змогли зробити - ми виключили з комітету його дійсно, це такий символічно важливий крок», - сказав Корнієнко.Також він поінформував, що нардепи з колишньої фракції «ОПЗЖ утворили групу депутатську і продовжують діяльність у Верховній Раді».За словами Корнієнка, «частина з них є позафракційними, не всі в ту групу ввійшли, частина ввійшла, може буде ще одна група».«Є різні думки, є пропозиція їх взагалі якось від політичного життя усунути. Ми зараз з юристами працюємо: чи є такі, можливо, підходи, чи не будуть вони оскаржені в Європейському суді з прав людини. Тому що юридично ці люди не мають ні вироків, ні навіть підозр - просто ми всі розуміємо, що вони так чи інакше могли бути запідозрені в тому, що вони якусь проросійську політику раніше виконували, але зараз ми бачимо, що вони від цього, принаймні публічно, відійшли», - прокоментував Корнієнко.Стосовно місцевих рад він зауважив, що «там складніша ситуація, тому що багато фракцій і є місцеві ради - близько 40, які можуть втратити повноважність свою і можливість приймати рішення різними кворумами».«Тому тут питання, і ми над ним зараз працюємо, думаємо», - сказав Корнієнко.

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