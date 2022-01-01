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Росіяни обстрілюють вулиці та житлові будинки Харківщини

Росіяни обстрілюють вулиці та житлові будинки Харківщини
Окупанти продовжують обстріли житлових районів Харкова та області. Щонайменше 7 людей поранені та троє загинули.

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"В обласному центрі найбільше постраждали Північна Салтівка, Салтівка, обстрілюють вулиці, житлові будинки, складські приміщення.

За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранені, ще 1 поранений в Чугуївському районі. На жаль, 3 людини загинули - в Чугуївському та Дергачівському районах.

За нашою інформацією, ворог навіть у Великдень готує провокації", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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