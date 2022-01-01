Росіяни обстрілюють вулиці та житлові будинки Харківщини





Про це Олег Синєгубов.



"В обласному центрі найбільше постраждали Північна Салтівка, Салтівка, обстрілюють вулиці, житлові будинки, складські приміщення.



За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранені, ще 1 поранений в Чугуївському районі. На жаль, 3 людини загинули - в Чугуївському та Дергачівському районах.



За нашою інформацією, ворог навіть у Великдень готує провокації", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти продовжують обстріли житлових районів Харкова та області. Щонайменше 7 людей поранені та троє загинули.Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації"В обласному центрі найбільше постраждали Північна Салтівка, Салтівка, обстрілюють вулиці, житлові будинки, складські приміщення.За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранені, ще 1 поранений в Чугуївському районі. На жаль, 3 людини загинули - в Чугуївському та Дергачівському районах.За нашою інформацією, ворог навіть у Великдень готує провокації", - йдеться у повідомленні.

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