Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто

Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася ввечері 23 квітня у селі Рованці Луцького району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків, близько 19 години BMW вилетіла на територію автомийки, вдарила мікроавтобус, а той протаранив інші автівки, що там стояли.

Вочевидь, швидкість була дуже велика.

Внаслідок аварії є постраждалі. Подробиці – згодом.

Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рованці, ДТП, аварія, автомийка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Bmw хороша машина…проблема в тому що на них 30% тільки адекватних людей …одне їде ричить на всю вулицю з 2.0 мотором…друге їде стриляє з 2.8 мотором…не адеквати…
Десь 10$ тис позичило все бере бмв і літає…негри відправили йому трупа в україну той тішиться…готів дріфт зробити не получилось і наробив біли люлям…
Тих не адикватів треба ловити витягувати і бити … твльки відійшли від дтп біля ТАМ ТАМ тут ще одне
Відповісти
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми
Сьогодні, 21:11
Зеленський: Україна наразі не готова до військової операції з деблокади Маріуполя
Сьогодні, 20:49
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Сьогодні, 20:31
Німецькі інтелектуали закликали уряд примусити Україну до капітуляції
Сьогодні, 19:45
Росіяни обстрілюють вулиці та житлові будинки Харківщини
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО
26 липень, 2021, 17:46
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
24 грудень, 2020, 14:22
Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю
09 березень, 2020, 22:43
Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО
08 липень, 2019, 23:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна обмежує пункти розмитнення авто з ЄС для власних потреб
Сьогодні, 21:34
 0
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми
Сьогодні, 21:11
 0
Зеленський: Україна наразі не готова до військової операції з деблокади Маріуполя
Сьогодні, 20:49
 0
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Сьогодні, 20:31
 0
Німецькі інтелектуали закликали уряд примусити Україну до капітуляції
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8