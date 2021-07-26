Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків, близько 19 години BMW вилетіла на територію автомийки, вдарила мікроавтобус, а той протаранив інші автівки, що там стояли.



Вочевидь, швидкість була дуже велика.



Внаслідок аварії є постраждалі. Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася ввечері 23 квітня у селі Рованці Луцького району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, близько 19 години BMW вилетіла на територію автомийки, вдарила мікроавтобус, а той протаранив інші автівки, що там стояли.Вочевидь, швидкість була дуже велика.Внаслідок аварії є постраждалі. Подробиці – згодом.

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