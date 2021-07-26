Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто
Сьогодні, 20:31
Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася ввечері 23 квітня у селі Рованці Луцького району.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, близько 19 години BMW вилетіла на територію автомийки, вдарила мікроавтобус, а той протаранив інші автівки, що там стояли.
Вочевидь, швидкість була дуже велика.
Внаслідок аварії є постраждалі. Подробиці – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, близько 19 години BMW вилетіла на територію автомийки, вдарила мікроавтобус, а той протаранив інші автівки, що там стояли.
Вочевидь, швидкість була дуже велика.
Внаслідок аварії є постраждалі. Подробиці – згодом.
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Коментарі 1
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Десь 10$ тис позичило все бере бмв і літає…негри відправили йому трупа в україну той тішиться…готів дріфт зробити не получилось і наробив біли люлям…
Тих не адикватів треба ловити витягувати і бити … твльки відійшли від дтп біля ТАМ ТАМ тут ще одне