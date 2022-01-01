Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня

продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби підтримати бойовий дух.Про черговий успіх наших ЗСУ, які відправили до пекла ще 50 орків!"Ми накрили передовий командний пункт армійського рівня на Херсонщині. Це крутіше Чорнобаївки буде... Дуже добре влучили. Там було близько 50 російських старших офіцерів. Доля їхня невідома, але вибухало довго. Доля їхня невідома, але, гадаю, сумна. Чи не додався до мартиролога ще один командувач армією разом з начальником штабу, заступниками тощо", – розповів радник голови Офісу президентаЧудова ініціатива від волинського вишу! Викладачі та студенти проводять пізнавально-розвивальні заняття для дітей-переселенців.За словами декана факультету фізичної культури, спорту та здоров'я, на заняття приходять близько 15 дітей, які спілкуються між собою, з педагогами, активно і весело проводять час. На час занять батьки можуть зайнятися своїми справами і навіть відпочити. А під час повітряної тривоги діти можуть сховатися в укритті.Тричі рекордсмен Книги рекордів Гінеса, майстер з виготовлення унікальних витворів мистецтва з яєчної шкаралупи, якого називають «Волинським Фаберже», презентував перед Великоднем нову роботу.Як зазначає майстер, ідея виготовити композицію, яка поєднуватиме шкаралупу семи різних пташиних яєць, у нього виникла ще минулого року, адже було цікаво перевершити свою попередню роботу «5 в 1». Всього процес виготовлення зайняв близько пів року.І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,танків ‒ 854 од,бойових броньованих машин ‒ 2205 од,артилерійських систем – 403 од,РСЗВ - 143 од,засоби ППО - 69 од,літаків – 177 од,гелікоптерів – 154 од,автомобільної техніки - 1543 од,кораблі /катери - 8 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182,спеціальної техніки - 27,пускових установок ОТРК/ТРК - 4.Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вибили російські війська з Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!Ще одна перемога наших захисників! Українські військові внаслідок удари знищили ППУ 49А та ліквідували двох генералів окупантів. Ще один - у критичному стані.