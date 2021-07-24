У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців

У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки викладачі та студенти проводять пізнавально-розвивальні заняття для дітей, які через агресію російської федерації змушені були переїхати до Луцька.

На базі факультету педагогічної освіти та соціальної роботи діє клуб «Родинного дозвілля», який відвідують діти й мами з Чернігова, Донецької, Запорізької, Луганської областей, які наразі проживають у гуртожитках Університету Лесі Українки, - повідомляють на сайті навчального закладу.
У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців

До роботи з переселенцями вирішили долучитися і представники факультету фізичної культури, спорту та здоров’я. У спортивних залах викладачі та студенти факультету працюють з дітьми та дорослими, які вимушено переселилися на Волинь. Заняття відбуваються щотижня у понеділок та середу з 16:00 до 18:00.

За словами декана факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Василя Пантіка, на заняття приходять близько 15 дітей, які спілкуються між собою, з педагогами, активно і весело проводять час.
У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців

«Діти грають різні ігри, в деякій мірі ми зачіпаємо шкільну програму. До проєкту долучилися і викладачі, і студенти нашого факультету», - розповів Василь Пантік.

Декан пояснив, що наразі студенти проходять педагогічну практику, але не в очному режимі через відсутність стаціонарного навчання в школах. Відтак, покращилася якість підготовки студентів, і відбувається розвиток діток.

До роботи з дітьми залучені студенти денної форми навчання III курсу спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 014 Середня освіта (Фізична культура), які покращують свої практичні навички у клубі «Родинне дозвілля».
У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців
У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців

«Весела руханка» під музичний супровід, яку підготували Марія Фесик і Анастасія Мекіса, естафети від Владислава Сіньковського і Романа Гаврилюка та безліч цікавих вправ. Все це дає змогу удосконалювати професійно-педагогічні знання, уміння і навики, які набули студенти на попередніх курсах навчання.

«Зараз неможливо проходити практику в школах, тому ми працюємо з дітками-переселенцями в університеті. Ми придумали для діток різні вправи та естафети, аби вони мали рухову активність. Ми і проходимо практику, і допомагаємо переселенцям, тобто ми і практиканти, і волонтери», – розповідає студентка Марія Фесик, яка працює з дітьми.
У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців


На час занять батьки можуть зайнятися своїми справами і навіть відпочити. Під час тривоги діти можуть сховатися в укритті.

Також університет долучається до розвитку внутрішньо переміщених дітей, які вдома займалися футболом, або хочуть розпочати такі заняття. На університетському стадіоні з твердим покриттям маленькі спортсмени можуть відточувати свою майстерність. З дітьми працює викладач університету Роман Іваніцький.

Крім цього дітей тренують і тренери футбольного клубу «Волинь», з яким Університет активно співпрацює. У клубі почали відновлювати тренувальний процес.
У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців

«Ми почали відновлювати тренувальний процес, але основна робота чекає після свят. Зараз хочемо зібрати дітей, подивитися хто лишився в Луцьку і набрати нових дітей. Також ми запрошуємо на тренування дітей з інших регіонів нашої країни, які через війну вимушені були приїхати на Волинь», – сказав тренер футболістів 2012 року народження Олександр Курінов.

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Теги: ігри, ВНУ, Волинь, Луцьк
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