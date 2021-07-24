У ВНУ організовують руханки та секції з футболу для дітей-біженців

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки викладачі та студенти проводять пізнавально-розвивальні заняття для дітей, які через агресію російської федерації змушені були переїхати до Луцька.На базі факультету педагогічної освіти та соціальної роботи діє клуб «Родинного дозвілля», який відвідують діти й мами з Чернігова, Донецької, Запорізької, Луганської областей, які наразі проживають у гуртожитках Університету Лесі Українки, - повідомляють на сайті навчального закладу.До роботи з переселенцями вирішили долучитися і представники факультету фізичної культури, спорту та здоров’я. У спортивних залах викладачі та студенти факультету працюють з дітьми та дорослими, які вимушено переселилися на Волинь. Заняття відбуваються щотижня у понеділок та середу з 16:00 до 18:00.За словами декана факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Василя Пантіка, на заняття приходять близько 15 дітей, які спілкуються між собою, з педагогами, активно і весело проводять час.«Діти грають різні ігри, в деякій мірі ми зачіпаємо шкільну програму. До проєкту долучилися і викладачі, і студенти нашого факультету», - розповів Василь Пантік.Декан пояснив, що наразі студенти проходять педагогічну практику, але не в очному режимі через відсутність стаціонарного навчання в школах. Відтак, покращилася якість підготовки студентів, і відбувається розвиток діток.До роботи з дітьми залучені студенти денної форми навчання III курсу спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 014 Середня освіта (Фізична культура), які покращують свої практичні навички у клубі «Родинне дозвілля».«Весела руханка» під музичний супровід, яку підготували Марія Фесик і Анастасія Мекіса, естафети від Владислава Сіньковського і Романа Гаврилюка та безліч цікавих вправ. Все це дає змогу удосконалювати професійно-педагогічні знання, уміння і навики, які набули студенти на попередніх курсах навчання.«Зараз неможливо проходити практику в школах, тому ми працюємо з дітками-переселенцями в університеті. Ми придумали для діток різні вправи та естафети, аби вони мали рухову активність. Ми і проходимо практику, і допомагаємо переселенцям, тобто ми і практиканти, і волонтери», – розповідає студентка Марія Фесик, яка працює з дітьми.На час занять батьки можуть зайнятися своїми справами і навіть відпочити. Під час тривоги діти можуть сховатися в укритті.Також університет долучається до розвитку внутрішньо переміщених дітей, які вдома займалися футболом, або хочуть розпочати такі заняття. На університетському стадіоні з твердим покриттям маленькі спортсмени можуть відточувати свою майстерність. З дітьми працює викладач університету Роман Іваніцький.Крім цього дітей тренують і тренери футбольного клубу «Волинь», з яким Університет активно співпрацює. У клубі почали відновлювати тренувальний процес.«Ми почали відновлювати тренувальний процес, але основна робота чекає після свят. Зараз хочемо зібрати дітей, подивитися хто лишився в Луцьку і набрати нових дітей. Також ми запрошуємо на тренування дітей з інших регіонів нашої країни, які через війну вимушені були приїхати на Волинь», – сказав тренер футболістів 2012 року народження Олександр Курінов.