На Донбасі ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів





Про це повідомляють на



Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.



Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки.



Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.Про це повідомляють на сторінці ООС.Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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