Як минула Великодня ніч на Волині





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



"Від 00 год і до ранку маємо вже 100 викликів на лінію 102-здебільшого інформаційного характеру", - інформують правоохоронці.



Понад 700 поліцейських забезпечили охорону публічної безпеки в громадських місцях. Обійшлося без зауважень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Великодня ніч на Волині 24 квітня в умовах воєнного стану минула спокійно.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Від 00 год і до ранку маємо вже 100 викликів на лінію 102-здебільшого інформаційного характеру", - інформують правоохоронці.Понад 700 поліцейських забезпечили охорону публічної безпеки в громадських місцях. Обійшлося без зауважень.

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