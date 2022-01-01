Як минула Великодня ніч на Волині
Сьогодні, 11:00
Великодня ніч на Волині 24 квітня в умовах воєнного стану минула спокійно.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Від 00 год і до ранку маємо вже 100 викликів на лінію 102-здебільшого інформаційного характеру", - інформують правоохоронці.
Понад 700 поліцейських забезпечили охорону публічної безпеки в громадських місцях. Обійшлося без зауважень.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Від 00 год і до ранку маємо вже 100 викликів на лінію 102-здебільшого інформаційного характеру", - інформують правоохоронці.
Понад 700 поліцейських забезпечили охорону публічної безпеки в громадських місцях. Обійшлося без зауважень.
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