Як минула Великодня ніч на Волині

Як минула Великодня ніч на Волині
Великодня ніч на Волині 24 квітня в умовах воєнного стану минула спокійно.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Від 00 год і до ранку маємо вже 100 викликів на лінію 102-здебільшого інформаційного характеру", - інформують правоохоронці.

Понад 700 поліцейських забезпечили охорону публічної безпеки в громадських місцях. Обійшлося без зауважень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Великодня ніч, Волинь, Луцьк, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як минула Великодня ніч на Волині
Сьогодні, 11:00
Росія вбила в Україні вже 213 дітей
Сьогодні, 10:30
У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях
Сьогодні, 09:59
ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
Сьогодні, 09:41
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
Затримали групу наркоділків з Луцька, які виготовляли та збували амфетамін Затримали групу наркоділків з Луцька, які виготовляли та збували амфетамін
31 березень, 18:08
Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО
21 березень, 12:06
У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО
18 лютий, 12:53
«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО «Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО
14 січень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як минула Великодня ніч на Волині
Сьогодні, 11:00
 0
Росія вбила в Україні вже 213 дітей
Сьогодні, 10:30
 0
У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях
Сьогодні, 09:59
 0
ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
Сьогодні, 09:41
 0
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8