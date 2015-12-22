«Азов», який боронить Маріуполь, у Великдень звернувся до всього світу

Святослав Паламар звернувся до усього світу, аби зробили усе, щоб звільнити людей з Маріуполя.



Про це він повідомив в коментарі



Паламар повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.



За його словами, "хлопці тримаються з останніх сил", а людей потрібно вивозити.



"Сьогодні великий день і попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати.



Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею…



У цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей", - сказав заступник командира полку Азов.



Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник командира полку "Азов"звернувся до усього світу, аби зробили усе, щоб звільнити людей з Маріуполя.Про це він повідомив в коментарі Українській Правді , а також у своєму відеозверненні в соцмережах.Паламар повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.За його словами, "хлопці тримаються з останніх сил", а людей потрібно вивозити."Сьогодні великий день і попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати.Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею…У цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей", - сказав заступник командира полку Азов.Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.

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