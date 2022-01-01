На Харківщині росіяни намагаються завести свого мобільного оператора і впровадити рублі





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"Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами".



Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюють обладнання російського мобільного оператора "Мегафон".



Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків", - повідомляє ГУР МО.



За даними української розвідки, мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої "допомоги" та дивують росіян самоорганізацією.



На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди самоорганізовуються заради взаємодопомоги.



У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги".



У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.



За даними ГУР, впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.



"Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: "В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники у Харківській області України встановлюють обладнання російського мобільного оператора "Мегафон", намагаються запровадити там рублі, а також агітують людей їздити до Російської Федерації для закупівлі товарів.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України."Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами".Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюють обладнання російського мобільного оператора "Мегафон".Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків", - повідомляє ГУР МО.За даними української розвідки, мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої "допомоги" та дивують росіян самоорганізацією.На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди самоорганізовуються заради взаємодопомоги.У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги".У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.За даними ГУР, впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях."Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: "В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством", - йдеться у повідомленні.

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