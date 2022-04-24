Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорили по телефону можливі гарантії безпеки України.

Про це повідомляють видання Anadolu Agency та Зеленський у Twitter, передає Рубрика.

Також мова йшла про продовження переговорів із Росією та евакуацію з Маріуполя поранених бійців і мирних жителів.

Як зазначають, Ердоган заявив, що Анкара готова надати необхідну підтримку переговорному процесу.

Турецький лідер також заявив про необхідність забезпечити евакуацію поранених та мирних жителів із Маріуполя.

У свою чергу Зеленський зазначив про необхідність створення евакуаційного коридору для цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі".

"Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердоганом.

Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових.

Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.

Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також із глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі", підкреслив президент.


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Теги: Ердоган, Володимир Зеленський, переговори, розмова
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