Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

Президент Українита президент Туреччиниобговорили по телефону можливі гарантії безпеки України.Про це повідомляють видання Anadolu Agency та Зеленський у Twitter, передаєТакож мова йшла про продовження переговорів із Росією та евакуацію з Маріуполя поранених бійців і мирних жителів.Як зазначають, Ердоган заявив, що Анкара готова надати необхідну підтримку переговорному процесу.Турецький лідер також заявив про необхідність забезпечити евакуацію поранених та мирних жителів із Маріуполя.У свою чергу Зеленський зазначив про необхідність створення евакуаційного коридору для цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі"."Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердоганом.Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових.Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також із глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі", підкреслив президент.