РФ не справляється з масштабною пожежею у Сибіру, бо військові та літаки на війні, – ЗМІ
Сьогодні, 16:59
Традиційні пожежі в Сибіру вже вдвічі більші, ніж торік, і стали безконтрольними, оскільки російські військові, які зазвичай борються з ними, зараз на війні в Україні.
Про це пише Українська правда з посиланням на The Independent.
Проте цього року пожежі стали більш поширеними, оскільки багато військових рятувальників відправили в Україну.
Дослідниця клімату з Університету Маямі в штаті Огайо Джессіка Маккарті пояснює, що для боротьби з пожежами в Сибіру часто потрібні військові літаки, тому сумнівно, що Росія матиме їх навіть влітку, якщо війна триватиме.
Також за її словами, Путіну доведеться обирати – або більше пожеж у Сибіру, або доведеться забрати частину літаків та військових з війни в Україні.
Такі пожежі небезпечні, оскільки розтоплюють льодовики на півночі, що призводить до викиду вуглекислого газу та метану в атмосферу.
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Про це пише Українська правда з посиланням на The Independent.
Проте цього року пожежі стали більш поширеними, оскільки багато військових рятувальників відправили в Україну.
Дослідниця клімату з Університету Маямі в штаті Огайо Джессіка Маккарті пояснює, що для боротьби з пожежами в Сибіру часто потрібні військові літаки, тому сумнівно, що Росія матиме їх навіть влітку, якщо війна триватиме.
Також за її словами, Путіну доведеться обирати – або більше пожеж у Сибіру, або доведеться забрати частину літаків та військових з війни в Україні.
Такі пожежі небезпечні, оскільки розтоплюють льодовики на півночі, що призводить до викиду вуглекислого газу та метану в атмосферу.
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