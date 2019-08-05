РФ не справляється з масштабною пожежею у Сибіру, бо військові та літаки на війні, – ЗМІ

РФ не справляється з масштабною пожежею у Сибіру, бо військові та літаки на війні, – ЗМІ
Традиційні пожежі в Сибіру вже вдвічі більші, ніж торік, і стали безконтрольними, оскільки російські військові, які зазвичай борються з ними, зараз на війні в Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на The Independent.

Проте цього року пожежі стали більш поширеними, оскільки багато військових рятувальників відправили в Україну.

Дослідниця клімату з Університету Маямі в штаті Огайо Джессіка Маккарті пояснює, що для боротьби з пожежами в Сибіру часто потрібні військові літаки, тому сумнівно, що Росія матиме їх навіть влітку, якщо війна триватиме.

Також за її словами, Путіну доведеться обирати – або більше пожеж у Сибіру, або доведеться забрати частину літаків та військових з війни в Україні.

Такі пожежі небезпечні, оскільки розтоплюють льодовики на півночі, що призводить до викиду вуглекислого газу та метану в атмосферу.


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Теги: Сибір, пожежа, війна
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