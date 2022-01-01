В Офісі президента спростували інформацію про те, що окупанти контролюють Маріуполь

Андрія Єрмака, боротьба за Маріуполь не закінчена. Він наголосив, що Маріуполь - "це українське місто і воно буде таким назавжди".



Про це голова ОП України розповів в інтерв‘ю французькому телеканалу TF1, передає



"Стосовно сьогоднішньої інформації нібито, що росіяни повністю окупували та контролюють місто. Ні, це неправда. Це черговий фейк. Так, вони є на території міста, але місце, де перебувають наші герої, воно залишається під їхнім контролем. Ми продовжуємо боротися за них. Ми не зупиняємо цю роботу ні на секунду. Безумовно боротьба за Маріуполь не закінчена. Це українське місто і воно буде таким назавжди", - наголосив Андрій Єрмак.



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