Росія втратила 90% своїх найкращих десантників, – Христо Грозєв

Росія втратила 90% своїх найкращих десантників, – Христо Грозєв
Ще на першій стадії війни ЗСУ знищили 90% найкращих десантників Росії – найякіснішу та важливу частину армії. Також у країни-агресора залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.

Про це в ексклюзивному спецефірі національного телемарафону розповів журналіст-розслідувач, засновник Ballingcat Христо Грозєв, передає OBOZREVATEL.

Однак він уточнив, що РФ здатна самостійно виготовляти такі ракети, цикл займає близько місяця.

"У першій частині війни в Україні Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найякісніша і найважливіша істотна частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти та столицю просто не можна. Потім була втрачена друга частина великого ешелону – найманці – люди, які не тільки навчання проходили, а брали участь у реальній війні. Десь 4 тис. втрачено", – розповів Грозєв.

"Далі пішов уже третій ешелон, який чинив звірства, бо вони самі почуваються безсилими проти військових, тому діють проти цивільних. А з того, що залишається зараз, без загальної мобілізації не зможуть навіть 80 бригад зібрати. Десь 60-70", – додав журналіст.

Крім того, він уточнив, що людей, здатних керувати вищезазначеними високоточними ракетами, у Росії залишилося близько 30-40 осіб.

За словами засновника Ballingcat, в РФ зараз почастішали випадки дизертирства та відмов від участі у війні, а у разі запровадження загальної мобілізації країну чекає ще й підвищення соціальної напруги.


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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти, десантники, Росія
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