Росія втратила 90% своїх найкращих десантників, – Христо Грозєв





Про це в ексклюзивному спецефірі національного телемарафону розповів журналіст-розслідувач, засновник Ballingcat Христо Грозєв,



Однак він уточнив, що РФ здатна самостійно виготовляти такі ракети, цикл займає близько місяця.



"У першій частині війни в Україні Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найякісніша і найважливіша істотна частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти та столицю просто не можна. Потім була втрачена друга частина великого ешелону – найманці – люди, які не тільки навчання проходили, а брали участь у реальній війні. Десь 4 тис. втрачено", – розповів Грозєв.



"Далі пішов уже третій ешелон, який чинив звірства, бо вони самі почуваються безсилими проти військових, тому діють проти цивільних. А з того, що залишається зараз, без загальної мобілізації не зможуть навіть 80 бригад зібрати. Десь 60-70", – додав журналіст.



Крім того, він уточнив, що людей, здатних керувати вищезазначеними високоточними ракетами, у Росії залишилося близько 30-40 осіб.



За словами засновника Ballingcat, в РФ зараз почастішали випадки дизертирства та відмов від участі у війні, а у разі запровадження загальної мобілізації країну чекає ще й підвищення соціальної напруги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще на першій стадії війни ЗСУ знищили 90% найкращих десантників Росії – найякіснішу та важливу частину армії. Також у країни-агресора залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.Про це в ексклюзивному спецефірі національного телемарафону розповів журналіст-розслідувач, засновник Ballingcat передає OBOZREVATEL.Однак він уточнив, що РФ здатна самостійно виготовляти такі ракети, цикл займає близько місяця."У першій частині війни в Україні Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найякісніша і найважливіша істотна частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти та столицю просто не можна. Потім була втрачена друга частина великого ешелону – найманці – люди, які не тільки навчання проходили, а брали участь у реальній війні. Десь 4 тис. втрачено", – розповів Грозєв."Далі пішов уже третій ешелон, який чинив звірства, бо вони самі почуваються безсилими проти військових, тому діють проти цивільних. А з того, що залишається зараз, без загальної мобілізації не зможуть навіть 80 бригад зібрати. Десь 60-70", – додав журналіст.Крім того, він уточнив, що людей, здатних керувати вищезазначеними високоточними ракетами, у Росії залишилося близько 30-40 осіб.За словами засновника Ballingcat, в РФ зараз почастішали випадки дизертирства та відмов від участі у війні, а у разі запровадження загальної мобілізації країну чекає ще й підвищення соціальної напруги.

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