Дзюдоїстка з Волині виборола «золото» на Кубку Європи у Польщі

Діана Семченко здобула "золоту" медаль у другий змагальний Кубку Європи серед юніорів у місті Познань, що в Польщі.



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Дівчина поїхала на змагання у складі збірної України, виступала у ваговій категорії понад 78 кілограмів.



"Будучи однією з чотирьох учасниць турнірної сітки, Діана виграла всі три поєдинки, не заливши жодного шансу суперницям з Польщі, Італії та своїй співвітчизниці з України Катерині Семенченко", – зазначають у Федерації дзюдо.



Додають, що для Діани це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменка з Волиніздобула "золоту" медаль у другий змагальний Кубку Європи серед юніорів у місті Познань, що в Польщі.Про це повідомили на сторінці Федерації дзюдо України у Фейсбуці.Дівчина поїхала на змагання у складі збірної України, виступала у ваговій категорії понад 78 кілограмів."Будучи однією з чотирьох учасниць турнірної сітки, Діана виграла всі три поєдинки, не заливши жодного шансу суперницям з Польщі, Італії та своїй співвітчизниці з України Катерині Семенченко", – зазначають у Федерації дзюдо.Додають, що для Діани це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.

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