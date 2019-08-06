Дзюдоїстка з Волині виборола «золото» на Кубку Європи у Польщі
Сьогодні, 19:40
Спортсменка з Волині Діана Семченко здобула "золоту" медаль у другий змагальний Кубку Європи серед юніорів у місті Познань, що в Польщі.
Про це повідомили на сторінці Федерації дзюдо України у Фейсбуці.
Дівчина поїхала на змагання у складі збірної України, виступала у ваговій категорії понад 78 кілограмів.
"Будучи однією з чотирьох учасниць турнірної сітки, Діана виграла всі три поєдинки, не заливши жодного шансу суперницям з Польщі, Італії та своїй співвітчизниці з України Катерині Семенченко", – зазначають у Федерації дзюдо.
Додають, що для Діани це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.
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Про це повідомили на сторінці Федерації дзюдо України у Фейсбуці.
Дівчина поїхала на змагання у складі збірної України, виступала у ваговій категорії понад 78 кілограмів.
"Будучи однією з чотирьох учасниць турнірної сітки, Діана виграла всі три поєдинки, не заливши жодного шансу суперницям з Польщі, Італії та своїй співвітчизниці з України Катерині Семенченко", – зазначають у Федерації дзюдо.
Додають, що для Діани це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.
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