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Росія намагається спричинити в Україні голод, - ЦПД

Росія намагається спричинити в Україні голод, - ЦПД
Російські окупанти роблять усе для того, щоб спричинити продовольчу кризу в південних регіонах України.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Ворог вивозить до кримського півострова зерно, викрадене в українських фермерів. Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - зазначили в ЦПД.

"Водночас, росіяни дозволили фермерам Херсонщини сіяти виключно зерно та соняшник, і лише якщо останні погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю окупантам. Більшість фермерів відмовляється від такої співпраці. Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - додали в центрі протидії дезінформації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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