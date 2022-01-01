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Путін втратив інтерес до мирних переговорів і хоче захопити якомога більше території України, – Financial Times

Путін втратив інтерес до мирних переговорів і хоче захопити якомога більше території України, – Financial Times
Путін втратив інтерес до дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Україною і натомість, схоже, має намір захопити якнайбільше української території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Три джерела, поінформовані про плани російського президента, зазначають, що Путін, який серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди з Україною після того, як у березні Росія зазнала поразки під час наступу на півночі країни, сказав людям, які беруть участь у спробах покласти край конфлікту, що не бачить перспектив для врегулювання.

"Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по телебаченню, і хоче виграти по-крупному", - сказав один із співрозмовників.

Путін розлютився після того, як Україна потопила крейсер "Москва", додало інше джерело.

"Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти з цієї ситуації переможцем. Після того, як затонула "Москва", Путін був проти підписання чогось. "Після "Москви" він не виглядає переможцем, бо це було принизливо", - пояснив він.

Джерело видання також сказало, що Путін уникає особистої зустрічі з Зеленським "усіма силами": "Він хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі".

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Теги: Росія, Україна, війна
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