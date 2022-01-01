Путін втратив інтерес до мирних переговорів і хоче захопити якомога більше території України, – Financial Times





Як інформує



Три джерела, поінформовані про плани російського президента, зазначають, що Путін, який серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди з Україною після того, як у березні Росія зазнала поразки під час наступу на півночі країни, сказав людям, які беруть участь у спробах покласти край конфлікту, що не бачить перспектив для врегулювання.



"Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по телебаченню, і хоче виграти по-крупному", - сказав один із співрозмовників.



Путін розлютився після того, як Україна потопила крейсер "Москва", додало інше джерело.



"Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти з цієї ситуації переможцем. Після того, як затонула "Москва", Путін був проти підписання чогось. "Після "Москви" він не виглядає переможцем, бо це було принизливо", - пояснив він.



Джерело видання також сказало, що Путін уникає особистої зустрічі з Зеленським "усіма силами": "Він хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Путін втратив інтерес до дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Україною і натомість, схоже, має намір захопити якнайбільше української території.Як інформує Цензор.НЕТ , про це пише Financial Times.Три джерела, поінформовані про плани російського президента, зазначають, що Путін, який серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди з Україною після того, як у березні Росія зазнала поразки під час наступу на півночі країни, сказав людям, які беруть участь у спробах покласти край конфлікту, що не бачить перспектив для врегулювання."Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по телебаченню, і хоче виграти по-крупному", - сказав один із співрозмовників.Путін розлютився після того, як Україна потопила крейсер "Москва", додало інше джерело."Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти з цієї ситуації переможцем. Після того, як затонула "Москва", Путін був проти підписання чогось. "Після "Москви" він не виглядає переможцем, бо це було принизливо", - пояснив він.Джерело видання також сказало, що Путін уникає особистої зустрічі з Зеленським "усіма силами": "Він хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі".

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