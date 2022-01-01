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Україна запропонувала Росії провести спецраунд перемовин біля стін «Азовсталі»

Україна запропонувала Росії провести спецраунд перемовин біля стін «Азовсталі»
Україна запропонувала російській стороні провести спеціальний раунд перемовин просто біля стін "Азовсталі" у Маріуполі. Все задля негайного припинення вогню.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу, пише УНІАН.

"Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин на місці просто біля стін "Азовсталі". Викликати наших російських візаві на перемовинах, щоб домовитися про негайне припинення вогню. Великоднє. Надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених Російської Федерації", – зазначив Арестович.

Радник керівника ОП зауважив, що Україна чекає на відповідь від Росії.

"Нагадуємо, що наслідки вам там в Кремлі не сподобаються, якщо ви цього не зробите", – додав він.

Героїчні захисники Маріуполя – попри всю брехню російської пропаганди – і далі відважно тримають оборону на заводі Азовсталь, де перебуває понад тисячу людей, включаючи дітей та людей похилого віку.

Напередодні президент Зеленський допустив деблокаду Маріуполя військовим шляхом, але для цього потрібна допомога з боку партнерів, включаючи поставки зброї.

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Теги: Росія, Україна, війна
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