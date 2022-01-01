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На Донбасі ЗСУ знищили сотню російських окупантів

На Донбасі ЗСУ знищили сотню російських окупантів
Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил 24 квітня успішно відбили 7 атак ворога та завдали відчутних втрат російським окупантам.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" уточнює, що в районі їхньої відповідальності 24 квітня українські захисники знищили до 100 російських солдатів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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