На Донбасі ЗСУ знищили сотню російських окупантів
Сьогодні, 22:51
Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил 24 квітня успішно відбили 7 атак ворога та завдали відчутних втрат російським окупантам.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".
Українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" уточнює, що в районі їхньої відповідальності 24 квітня українські захисники знищили до 100 російських солдатів.
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Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".
Українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" уточнює, що в районі їхньої відповідальності 24 квітня українські захисники знищили до 100 російських солдатів.
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