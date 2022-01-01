60 днів незламності: добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня
Сьогодні, 23:37
Великдень цьогоріч в країні оповитий смутком, бо, на жаль, уже шістдесяту добу Україна повинна боротися за свою незалежність із цинічним та дуже жорстоким російським загарбником. Щоправда, сьогодні наші молитви у храмах за мир та захисників були настільки щирими, що можна бути впевненими: перемога вже незабаром!
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає своїх читачів із великим святом! Нехай із Воскресінням Господнім мир і злагода запанують у нашій країні! І вже традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, аби підтримати бойовий дух!
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
23 квітня на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку горів вогонь єдності та єднання.
Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.
«Просимо Бога, щоб здійснилася велика мрія»: Зеленський привітав українців з Великоднем. ВІДЕО
Останні два місяці ми молимося всі, і Воскресіння Христове, що символізує велику перемогу життя над смертю, кожен з нас просить у Господа одного і промовляє до неба однакові слова: великої і єдиної молитви", - сказав Зеленський.
Він помолився Богу за усіх захисників України, волонтерів, людей, матерів наших воїнів та попросив берегти усіх українців, дати дітям їхню юність, а дідусям і бабусям можливість побачити відновлену Україну.
ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області
Чудова новина у таке велике свято! Збройні сили України відновили контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області.
Окрім того, українські підрозділи в районі Киселівки завдали вогневого ураження по живій силі та техніці, яка готувалася до наступу. Ворог зазнав значних втрат та відійшов у бік Чорнобаївки.
ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21800 осіб
- танків ‒ 873 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2238 од,
- артилерійських систем – 408 од,
- РСЗВ - 147 од,
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 179 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1557 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191,
- спеціальної техніки - 28.
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
У Луцьку 81-річна переселенка допомагає захисникам України. ВІДЕО
Літня пані була вимушена втекти з Києва до Луцька, де тепер живе із донькою. Її історію розповів ресурс ШоТам.
Аби пришвидшити перемогу, Олександра зайнялась волонтерством. Разом із кухарями вона готує солодощі для захисників, а також чистить овочі та загортає кекси.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Білоруські партизани допомогли зірвати наступ на Київ
Залізничні диверсанти внесли хаос в логістику російських військ. Завдяки діям залізничників, хакерів і ексспівробітників сил безпеки кілька днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів для росіян був повністю паралізований.
Атаки були простими, але ефективними. Цілились на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць. Таким чином поїзди простоювали цілими днями, а російські окупанти мусили поповнювати запаси на авто. Через це й були багатокілометрові колони на півночі Київщини.
В Офісі президента спростували інформацію про те, що окупанти контролюють Маріуполь
Це черговий фейк! За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, боротьба за Маріуполь триває. Він наголосив, що Маріуполь - "це українське місто і воно буде таким назавжди".
Росія втратила 90% своїх найкращих десантників, – Христо Грозєв
Ще на першій стадії війни ЗСУ знищили 90% найкращих десантників Росії – найякіснішу та важливу частину армії. Також у країни-агресора залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.
Дзюдоїстка з Волині виборола «золото» на Кубку Європи у Польщі
Спортсменка з Волині Діана Семченко здобула "золоту" медаль у другий змагальний Кубку Європи серед юніорів у місті Познань, що в Польщі.
До слова, для Діани це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає своїх читачів із великим святом! Нехай із Воскресінням Господнім мир і злагода запанують у нашій країні! І вже традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, аби підтримати бойовий дух!
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
23 квітня на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку горів вогонь єдності та єднання.
Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.
«Просимо Бога, щоб здійснилася велика мрія»: Зеленський привітав українців з Великоднем. ВІДЕО
Останні два місяці ми молимося всі, і Воскресіння Христове, що символізує велику перемогу життя над смертю, кожен з нас просить у Господа одного і промовляє до неба однакові слова: великої і єдиної молитви", - сказав Зеленський.
Він помолився Богу за усіх захисників України, волонтерів, людей, матерів наших воїнів та попросив берегти усіх українців, дати дітям їхню юність, а дідусям і бабусям можливість побачити відновлену Україну.
ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області
Чудова новина у таке велике свято! Збройні сили України відновили контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області.
Окрім того, українські підрозділи в районі Киселівки завдали вогневого ураження по живій силі та техніці, яка готувалася до наступу. Ворог зазнав значних втрат та відійшов у бік Чорнобаївки.
ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21800 осіб
- танків ‒ 873 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2238 од,
- артилерійських систем – 408 од,
- РСЗВ - 147 од,
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 179 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1557 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191,
- спеціальної техніки - 28.
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
У Луцьку 81-річна переселенка допомагає захисникам України. ВІДЕО
Літня пані була вимушена втекти з Києва до Луцька, де тепер живе із донькою. Її історію розповів ресурс ШоТам.
Аби пришвидшити перемогу, Олександра зайнялась волонтерством. Разом із кухарями вона готує солодощі для захисників, а також чистить овочі та загортає кекси.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Білоруські партизани допомогли зірвати наступ на Київ
Залізничні диверсанти внесли хаос в логістику російських військ. Завдяки діям залізничників, хакерів і ексспівробітників сил безпеки кілька днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів для росіян був повністю паралізований.
Атаки були простими, але ефективними. Цілились на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць. Таким чином поїзди простоювали цілими днями, а російські окупанти мусили поповнювати запаси на авто. Через це й були багатокілометрові колони на півночі Київщини.
В Офісі президента спростували інформацію про те, що окупанти контролюють Маріуполь
Це черговий фейк! За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, боротьба за Маріуполь триває. Він наголосив, що Маріуполь - "це українське місто і воно буде таким назавжди".
Росія втратила 90% своїх найкращих десантників, – Христо Грозєв
Ще на першій стадії війни ЗСУ знищили 90% найкращих десантників Росії – найякіснішу та важливу частину армії. Також у країни-агресора залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.
Дзюдоїстка з Волині виборола «золото» на Кубку Європи у Польщі
Спортсменка з Волині Діана Семченко здобула "золоту" медаль у другий змагальний Кубку Європи серед юніорів у місті Познань, що в Польщі.
До слова, для Діани це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
60 днів незламності: добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня
Сьогодні, 23:37
До України прибули держсекретар та міністр оборони США
Сьогодні, 23:23
На Донбасі ЗСУ знищили сотню російських окупантів
Сьогодні, 22:51
По Кременчуку вдарили вже 9 російських ракет, – голова ОВА
Сьогодні, 22:14
Медіа