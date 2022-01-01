60 днів незламності: добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня

щиро вітає своїх читачів із великим святом! Нехай із Воскресінням Господнім мир і злагода запанують у нашій країні! І вже традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, аби підтримати бойовий дух!23 квітня на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку горів вогонь єдності та єднання.Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.Останні два місяці ми молимося всі, і Воскресіння Христове, що символізує велику перемогу життя над смертю, кожен з нас просить у Господа одного і промовляє до неба однакові слова: великої і єдиної молитви", - сказав Зеленський.Він помолився Богу за усіх захисників України, волонтерів, людей, матерів наших воїнів та попросив берегти усіх українців, дати дітям їхню юність, а дідусям і бабусям можливість побачити відновлену Україну.Чудова новина у таке велике свято! Збройні сили України відновили контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області.Окрім того, українські підрозділи в районі Киселівки завдали вогневого ураження по живій силі та техніці, яка готувалася до наступу. Ворог зазнав значних втрат та відійшов у бік Чорнобаївки.І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:- особового складу - близько 21800 осіб- танків ‒ 873 од,- бойових броньованих машин ‒ 2238 од,- артилерійських систем – 408 од,- РСЗВ - 147 од,- засоби ППО - 69 од,- літаків – 179 од,- гелікоптерів – 154 од,- автомобільної техніки - 1557 од,- кораблі /катери - 8 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191,- спеціальної техніки - 28.- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.Літня пані була вимушена втекти з Києва до Луцька, де тепер живе із донькою. Її історію розповів ресурс ШоТам.Аби пришвидшити перемогу, Олександра зайнялась волонтерством. Разом із кухарями вона готує солодощі для захисників, а також чистить овочі та загортає кекси.Залізничні диверсанти внесли хаос в логістику російських військ. Завдяки діям залізничників, хакерів і ексспівробітників сил безпеки кілька днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів для росіян був повністю паралізований.Атаки були простими, але ефективними. Цілились на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць. Таким чином поїзди простоювали цілими днями, а російські окупанти мусили поповнювати запаси на авто. Через це й були багатокілометрові колони на півночі Київщини.Це черговий фейк! За словами керівника Офісу президента, боротьба за Маріуполь триває. Він наголосив, що Маріуполь - "це українське місто і воно буде таким назавжди".Ще на першій стадії війни ЗСУ знищили 90% найкращих десантників Росії – найякіснішу та важливу частину армії. Також у країни-агресора залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.Спортсменка з Волині Діана Семченко здобула "золоту" медаль у другий змагальний Кубку Європи серед юніорів у місті Познань, що в Польщі.До слова, для Діани це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.