До України прибули держсекретар та міністр оборони США

Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.



Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Майку Фейгіну, пише



За його словами, зараз Блінкен і Остін вже в Києві і "розмовляють" з президентом України Володимиром Зеленським.



Нагадаємо, що раніше офіційні представники США відмовилися від будь-яких коментарів з приводу заяви президента України Володимира Зеленського про те, що члени американського уряду планують візит в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Києва прибули держсекретар СШАі міністр оборони СШАПро це заявив радник керівника офісу президентав інтерв'ю, пише УНІАН За його словами, зараз Блінкен і Остін вже в Києві і "розмовляють" з президентом УкраїниНагадаємо, що раніше офіційні представники США відмовилися від будь-яких коментарів з приводу заяви президента України Володимира Зеленського про те, що члени американського уряду планують візит в Україну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію