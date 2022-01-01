До України прибули держсекретар та міністр оборони США
Сьогодні, 23:23
До Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.
Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Майку Фейгіну, пише УНІАН.
За його словами, зараз Блінкен і Остін вже в Києві і "розмовляють" з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що раніше офіційні представники США відмовилися від будь-яких коментарів з приводу заяви президента України Володимира Зеленського про те, що члени американського уряду планують візит в Україну.
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Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Майку Фейгіну, пише УНІАН.
За його словами, зараз Блінкен і Остін вже в Києві і "розмовляють" з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що раніше офіційні представники США відмовилися від будь-яких коментарів з приводу заяви президента України Володимира Зеленського про те, що члени американського уряду планують візит в Україну.
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