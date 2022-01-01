По Кременчуку вдарили вже 9 російських ракет, – голова ОВА





Про це Дмитро Лунін.



"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вже 9 разів вдарили по інфраструктурі Кременчука на Полтавщині.Про це повідомив голова Полтавської ОВА"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що пʼять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію