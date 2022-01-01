По Кременчуку вдарили вже 9 російських ракет, – голова ОВА
Сьогодні, 22:14
Російські окупанти вже 9 разів вдарили по інфраструктурі Кременчука на Полтавщині.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що пʼять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині.
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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що пʼять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині.
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