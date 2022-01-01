Пʼять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині
Сьогодні, 20:27
Росіяни 24 квітня обстріляли ракетами Полтавщину.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", - йдеться в повідомленні.
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