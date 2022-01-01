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Пʼять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині

Пʼять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині
Росіяни 24 квітня обстріляли ракетами Полтавщину.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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