Пʼять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині





Про це Дмитро Лунін.



"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни 24 квітня обстріляли ракетами Полтавщину.Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", - йдеться в повідомленні.

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