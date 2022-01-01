Погода у Луцьку на завтра, 25 квітня

У Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.Про це інформує Sinoptik.ua.Сильний дощ закінчиться ще до світанку. Вранці та вдень опадів не очікується, а ввечері вони розпочнуться знову, щоправда менш сильніші.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 19°С.У цей день вшановується пам'ять святого мученика Василя, сповідника, єпископа Парійського. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі говорили, що "Василь землю парить". Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась - сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.