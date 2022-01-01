На Запоріжжі ракети окупантів прилітали в місця, де мали освячувати паски, — ОВА





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При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню, зазначають в ОВА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 квітня близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком церковної служби.Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню, зазначають в ОВА.

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