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На Запоріжжі ракети окупантів прилітали в місця, де мали освячувати паски, — ОВА

На Запоріжжі ракети окупантів прилітали в місця, де мали освячувати паски, — ОВА
24 квітня близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком церковної служби.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню, зазначають в ОВА.


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Теги: Росія, Україна, війна
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