Президентські вибори у Франції: Макрон залишається на 2 термін, – ЗМІ
Сьогодні, 02:30
За попередніми даними екзит-полів, чинний глава Франції Еммануель Макрон залишається на другий термін.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на видання France Info.
У другому турі Макрон набрав 58,2% голосів виборців, його суперниця Марін Ле Пен - 41,8% голосів.
Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку, передає "РБК-Україна". Під час виступу зі свого штабу вона заявила про свою відданість Франції та французькому народу і відзначила, що такий відсоток її підтримки для неї є приголомшливою перемогою.
У голосуванні взяли участь 71,8% виборців. За інформацією французького ЗМІ, цей показник нижчий, ніж у першого туру, який становив 73,69%.
Нагадаємо, сьогодні у Франції відбувся другий тур президентських виборів, до нього Макрон і Ле Пен пройшли з результатами 27,85% та 23,15% відповідно.
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Про це повідомляє LB.ua з посиланням на видання France Info.
У другому турі Макрон набрав 58,2% голосів виборців, його суперниця Марін Ле Пен - 41,8% голосів.
Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку, передає "РБК-Україна". Під час виступу зі свого штабу вона заявила про свою відданість Франції та французькому народу і відзначила, що такий відсоток її підтримки для неї є приголомшливою перемогою.
У голосуванні взяли участь 71,8% виборців. За інформацією французького ЗМІ, цей показник нижчий, ніж у першого туру, який становив 73,69%.
Нагадаємо, сьогодні у Франції відбувся другий тур президентських виборів, до нього Макрон і Ле Пен пройшли з результатами 27,85% та 23,15% відповідно.
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