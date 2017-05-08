Президентські вибори у Франції: Макрон залишається на 2 термін, – ЗМІ

Еммануель Макрон залишається на другий термін.



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У другому турі Макрон набрав 58,2% голосів виборців, його суперниця Марін Ле Пен - 41,8% голосів.



Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку, передає "РБК-Україна". Під час виступу зі свого штабу вона заявила про свою відданість Франції та французькому народу і відзначила, що такий відсоток її підтримки для неї є приголомшливою перемогою.



У голосуванні взяли участь 71,8% виборців. За інформацією французького ЗМІ, цей показник нижчий, ніж у першого туру, який становив 73,69%.



Нагадаємо, сьогодні у Франції відбувся другий тур президентських виборів, до нього Макрон і Ле Пен пройшли з результатами 27,85% та 23,15% відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За попередніми даними екзит-полів, чинний глава Франціїзалишається на другий термін.Про це повідомляє LB.ua з посиланням на видання France Info.У другому турі Макрон набрав 58,2% голосів виборців, його суперниця- 41,8% голосів.Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку, передає "РБК-Україна". Під час виступу зі свого штабу вона заявила про свою відданість Франції та французькому народу і відзначила, що такий відсоток її підтримки для неї є приголомшливою перемогою.У голосуванні взяли участь 71,8% виборців. За інформацією французького ЗМІ, цей показник нижчий, ніж у першого туру, який становив 73,69%.Нагадаємо, сьогодні у Франції відбувся другий тур президентських виборів, до нього Макрон і Ле Пен пройшли з результатами 27,85% та 23,15% відповідно.

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